EC-Karte eines 89-Jährigen in Wardenburg geraubt

Mit einer geraubten EC-Karte hat ein Unbekannter unrechtmäßig Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben.

Symbolfoto: imago images/Pressedienst Nord

Wardenburg. Eine unbekannte männliche Person verübt seit Anfang 2021 mehrere Computerbetrugstaten. Die Polizei bittet mit Hilfe von Lichtbildern die Bevölkerung um ihre Mithilfe zur Ergreifung des Täters.

Nach mehreren Betrugstaten im Raum Quakenbrück ist es am 3. Mai gegen 12.10 Uhr in Wardenburg zu einer Raubtat zum Nachteil eines 89-jährigen Opfers gekommen. Laut Polizeibericht klingelte der Täter an der Haustür und gab sich als Polizeibe