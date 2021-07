Wo dem LEB-Werkstattprojekt in Ganderkesee der Schuh drückt

Mehr Planungssicherheit für das LEB-Werkstattprojekt wünscht sich Projektleiter Jens Munderloh (2. v. r.). Gestern machte sich dort Bürgermeisterkandidat Udo Heinen (3. v. l.) ein Bild.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Im LEB-Werkstattprojekt in Ganderkesee werden Langzeitarbeitslose näher an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt. Bürgermeisterkandidat Udo Heinen hat die Werkstatt jetzt besucht.

Kleine Kisten und Stehordner aus Holz für Grundschulkinder in Wardenburg sind in der Holzwerkstatt gefertigt worden, aber auch große Kulissenelemente für das wegen Corona verschobene Freilichttheater in Bergedorf. Ein paar Meter weiter werd