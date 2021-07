Für den Angeklagten war es die inzwischen 25. Verurteilung.

Oldenburg. In Supermärkten stahl der 47-Jährige von älteren Menschen Geldkarten samt notierten Pin-Nummern aus ihren Portemonnaies und hob ab, was möglich war. Das Landgericht verurteilte ihn zu vier Jahren und zwei Monaten Haft.

Seine Opfer waren meist über 80 Jahre alte Kundinnen in Supermärkten, seine Beute Bargeld und EC-Karten samt Pin-Nummern, mit denen er an Geldautomaten abhob, was möglich war: Viele Dutzend Straftaten an mehreren Orten können einem seit min