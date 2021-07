Das Auto ist auf dem Schlutterweg in Ganderkesee ins Schleudern gekommen und im Roggenfeld gelandet.

NWM-TV

Ganderkesee. Ein Auto im Roggenfeld ist der Polizei in Ganderkesee gemeldet worden. Das Fahrzeug war vom Schlutterweg abgekommen und hatte sich überschlagen.

Ein Verkehrsunfall am Schlutterweg in Ganderkesee ist der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet worden. Laut Polizeibericht hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 6.20 Uhr ein Auto abseits der Fahrbahn in einem Roggenfeld liegend wahr