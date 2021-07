Unerlaubte Müllablagerungen in Bargloy

Diese illegale Müllablagerung hat die Polizei am Wochenende in Bargloy festgestellt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Wildeshausen. Nicht nur Grün- und Heckenschnitt, sondern auch Teppiche und Altreifen sind am Wochenende in Bargloy bei Wildeshausen illegal entsorgt worden. Die Polizei konnte Hinweise auf die Verursacher feststellen.

Zu insgesamt fünf unerlaubten Müllablagerungen ist es am vergangenen Wochenende in der Wildeshauser Bauerschaft Bargloy gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei in zwei Fällen große Mengen Hausmüll – darunter auch Kleidung und