Brachte während des "Aktionstags Wolfs" am Hasbruch in Hude die große Sorge um seine Tiere zum Ausdruck: der Schafzüchter Timm-Dierk Reise.

Thale Meyer/Landvolk Oldenburg

Hude. Der Kreislandvolkverband Oldenburg hat sich am Hasbruch in Hude am landesweiten "Aktionstag Wolf" beteiligt. Landwirte und Weidetierhalter berichteten, dass sie Angst um ihre Tiere haben.

Die Forderung nach einem aktiven „Wolfsmanagement“ sei die oberste These einer Veranstaltung des Kreislandvolkverbands Oldenburg am Hasbruch in Hude gewesen. Rund 70 Landwirte und Weidetierhalter seien anlässlich des landesweiten „Akti