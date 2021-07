Noch freie Plätze für Skate-Workshop in Ganderkesee

In Ganderkesee gibt es am 17. Juli einen Skateboard-Workshop.

imago images/Cavan Images

Ganderkesee. Zwei dreistündige Workshops auf der Skateranlage am Immerweg in Ganderkesee bieten die Gemeindejugendpflege und der Verein Backyard an. Es gibt noch freie Plätze.

Beide Workshops finden am Samstag, 17. Juli, statt. Der erste beginnt um 10 Uhr, der zweite startet um 14 Uhr. Die Trainer von Backyard, dem Betreiberverein der Skatehalle Oldenburg, geben Hilfestellung bei den ersten Schritten mit dem Ska