VW Bus von Autohändler in Ganderkesee geklaut

Von dem Gelände eines Autohändlers in Ganderkesee ist ein VW Multivan gestohlen worden.

Symbolfoto: Lino Mirgeler / dpa

Ganderkesee. Von einem Autohaus in Ganderkesee ist ein VW Multivan gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde erst am Wochenende bekannt, dass bereits im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch und Donnerstag, ein schwarzer VW-Bus, Modell Multivan, von der Außenverkaufsfläche eines Autohauses an der Berged