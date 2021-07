Dance-Center von Andrea Leifholz feiert Neueröffnung in Ganderkesee

Andrea Leifholz

Ganderkesee. Das Dance-Center von Andrea Leifholz kann dank gesunkener Inzidenzwerte endlich die lang ersehnte Eröffnung der neuen Räume in Ganderkesee feiern.

Am 17. Juli wird das Dance-Center am Alten Mühlenweg in Ganderkesee von 15 bis 18 Uhr die Türen für Mitglieder, deren Familien, ehemalige Schüler und neue Interessierte öffnen. Betreiberin Andrea Leifholz freut sich, dass das neue