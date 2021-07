Autofahrer hinterlässt 26.000 Euro Schaden in Dötlingen und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Dötlingen einen Stromkasten umgefahren und ist geflüchtet.

Symbolfoto: Jörn Martens

Dötlingen. Ein Autofahrer hat in Dötlingen einen Stromkasten umgefahren und dabei hohen Sachschaden verursacht. Anschließend flüchtete er.

Gegen 17.30 Uhr stellte ein Anwohner am Samstag laut Mitteilung der Polizei fest, dass ein Stromkasten an der Straße Ton Wendbüdel in Dötlingen-Uhlhorn mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall erheblich beschädigt wurde. Bei der Unfallauf