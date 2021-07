In der Mensa der Oberschule Ganderkesee tagen am Donnerstag die Mitglieder des Ganderkeseer Gemeinderats.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Werden aktive Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Ganderkesee künftig mit Pauschalzahlungen bedacht? Das ist eines der Themen bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Die Parteien sind zunehmend im Wahlkampfmodus, am Donnerstag, 8. Juli, steht in Ganderkesee jedoch noch ein letztes Mal die Sacharbeit im Gemeinderat an. Die öffentliche Präsenzsitzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Oberschule Ganderke