Verein schließt Lücke zum Hortangebot in Ganderkesee

Der erste Vorsitzende des Vereins für nachschulische Betreuung, Christian Fischer (links), freut sich über eine Spende der LzO Bookholzberg, vertreten durch Stefan Borchers.

Martina Brünjes

Schierbrok. Das Angebot des Vereins für nachschulische Betreuung in Ganderkesee-Schierbrok richtet sich an Kinder bis 14 Jahre und ist nicht auf Schierbrok begrenzt. Für das kommende Schuljahr sind noch Plätze frei.

Der Verein für nachschulische Betreuung in Schierbrok bietet täglich eine zweistündige Betreuungszeit für Kinder im Anschluss an den Schulunterricht an. Die Kinder essen gemeinsam, können Hausaufgaben machen und anschließend spielen. Durch