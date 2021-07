Reihenhaus in Wildeshausen in Flammen

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in WIldeshausen aus. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Wildeshausen. Bei einem Brand in Wildeshausen ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zudem wurden zwei Personen verletzt.

Über den Notruf der Feuerwehr ist am Dienstag gegen 15.50 Uhr der Brand eines Carports an der Christine-Teusch Straße in Wildeshausen gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei befand sich ein Anwohner bereits auße