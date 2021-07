Das Wohnmobil kippte von der Fahrbahn auf die Seite.

L. Menke/D. Engels

Groß Ippener. Ein Unfall mit einem Wohnmobil führte am Sonntag auf der A1 bei Groß Ippener in Fahrtrichtung Hamburg zu Staus. Ursache war mutmaßlich ein Reifenplatzer.

Ein geplatzter linker Hinterreifen war laut Autobahnpolizei der Auslöser eines Unfalls mit einem Wohnmobil, der sich sich am Sonntag gegen 7.50 Uhr auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kurz vor Groß Ippener in Fahrtricht