Das Orthopädische Fachklinik in Stenum hat eine neue Kunstausstellung mit Werken von Inge Koepsell (links) und Jutta Gebler für die Patienten und deren Angehörige installiert.

Daniela Wolff/Fachklinik

Stenum. Die Künstlerinnen Inge Koepsell und Jutta Gebler haben sich in einem Zeichenkurs kennengelernt. In der Orthopädischen Fachklinik in Stenum stellen sie zum ersten Mal gemeinsam aus.

In der Orthopädischen Fachklinik in Stenum wird eine neue Ausstellung gezeigt. Unter dem Titel „Geschätzte Fundstücke“ beschäftigen sich die Künstlerinnen Jutta Gebler und Inge Koepsell mit der Leidenschaft zur Natur. Die Bilder können noch