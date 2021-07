Christian Walter, erster Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Dürerstraße, auf der vom Förderverein ermöglichten Balancierbrücke.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Um die Pausen abwechslungsreicher zu gestalten oder das Lernen in den Schulen zu unterstützen, gibt es an einigen Ganderkeseer Schulen Fördervereine. So auch an der Grundschule Dürerstraße.