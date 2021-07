Die elfjährige Carlotta hat Spaß, mit ihrem Toni über die Geräte zu balancieren. Die Gerätearbeit ist Teil des Kurses "Kind und Hund", der aktuell im Hundezentrum von Manuela Schoone (l.) läuft.

Bettina Dogs-Prößler

Hohenböken. Für ein besseres Verständnis miteinander will Manuela Schoone Kindern den richtigen Umgang mit Hunden beibringen. In Theorie und Praxis lernen sie, ihren vierbeinigen Freund besser zu verstehen.

Kilian ist schon ein alter Hase. Dabei geht es in dieser Runde eigentlich um Hunde. Der Zwölfjährige ist bereits zum vierten Mal dabei und vieles, was an diesem Nachmittag besprochen wird, weiß er längst. Lass' deinen Hund nicht einfach so