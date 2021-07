Arbeiten am Fahrener Weg in Ganderkesee führen zu Verkehrsbehinderungen

Am Fahrener Weg in Ganderkesee kann es ab dem 3. Juli einige Wochen lang zu Verkehrsbehinderungen kommen (Symbolbild).

imago images/Kirchner-Media

Ganderkesee. Am Fahrener Weg in Ganderkesee werden ehemalige Beete wiederhergestellt. Die Arbeiten werden mehrere Wochen dauern, teilte die Gemeinde mit.

Die Gemeinde Ganderkesee hat mitgeteilt, dass der Kommunalservice NordWest am Montag, 3. Juli, mit der Wiederherstellung von Beeten am Fahrener Weg beginnen wird. „Im Zuge dieser Arbeiten kann es in den nächsten Wochen für den Straßenverkeh