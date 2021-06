Sandkrug. Nach einem kurzen aber heftigen Gewitter standen im Hatter Ortsteil Sandkrug im Landkreis Oldenburg am Dienstagabend zwei Straßen unter Wasser.

Das kurze aber heftige Gewitter am frühen Dienstagabend hat im Hatter Ortsteil Sandkrug einige Wasserschäden nach sich gezogen. Laut dem Pressewart der Feuerwehr Sandkrug, Timo Nirwing, war das Gewitter gegen 16.30 Uhr über die Gemeinde Hatten hinweggezogen und hatte im Ortsteil Sandkrug an der Straße An der Schultredde und am Gartenweg die Folge, dass Gullys die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnten. "Dies führte bei beiden Einsatzstellen zu überfluteten Straßen", hält Nirwing fest. An der Schultredde war der Bordstein des Fußweges nicht mehr zu sehen. Am Gartenweg drohte das Wasser "wieder einmal" in die Gaststätte Zum Pfefferkorn zu laufen.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei beiden Einsatzstellen öffneten die Feuerwehrleute die Gullys, damit das Wasser besser ablaufen konnte. Anschließend wurde das Wasser mit einer Frontpumpe sowie mit einer Tauchpumpe abgepumpt. Nach rund 45 Minuten waren beide Einsätze vorbei. Insgesamt waren 35 Kameraden mit fünf Fahrzeugen beteiligt.