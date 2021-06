Ganderkesee. Nach langem coronabedingtem Stillstand trifft sich der Spielmannszug Ganderkesee nun wieder zum gemeinsamen musizieren.

Das Vereinsleben in Ganderkesee nimmt langsam wieder Fahrt auf. Mit viel Abstand fand im Vereinsheim des Spielmannszugs Ganderkesee in Bookhorn am Montag, 28. Juni, die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Nachdem die Ehrung langjähriger Mitglieder im vergangene Jahr ausfallen musste, konnten sich in diesem Jahr gleich 20 Mitglieder über die Auszeichnung freuen: Zehn von ihnen für die 25-jährige und zehn über die 40-jährige Mitgliedschaft. Auf Handschlag und Küsschen musste zwar verzichtet wurde, doch zumindest konnte wieder ein Gruppenfoto im Freien mit einigen vollständig geimpften Mitgliedern aufgenommen werden, berichtet Mattias Wienand, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Viele Musikstücke sitzen noch

Nach sieben Auftritten beim Fasching 2020 und der gemeinsamen Kohlfahrt hatte Corona die Aktivitäten des Vereins über viele Monate stillgelegt. Auch der Beginn der Übungsabende, der auf der letzten Mitgliederversammlung für die Zeit nach den Herbstferien beschlossen wurde, konnte nicht stattfinden. Umso schöner also, dass der Übungsbetrieb vor zwei Wochen wieder aufgenommen wurde, findet der musikalische Leiter Dieter Meyer: „Es ist schon toll, dass trotz der sehr langen Pause so viele Musikstücke noch sitzen." Auch der Schatzmeister Matthias Meyer hat gute Nachrichten zu verkünden, denn trotz der fehlenden Einnahmen durch Auftritte der aktiven Gruppe konnte das Geschäftsjahr 2020 finanziell „mit einer schwarzen Null“ abgeschlossen werden.

Bei den anschließenden Wahlen wurden alle Amtsinhaber einstimmig wiedergewählt: Klaus Meyer als erster Vorsitzender, Birgit Meyer als Zeugwartin, Marlis Kleßig als erste Jugendwartin und Lothar Meyer als Hauswart. Einzig Olga Tönnis wurde neu ins Amt als Kassenprüferin gewählt, nachdem Dunja Meyer turnusmäßig ausgeschieden war.

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Der Ausblick auf die nähere Zukunft stimmt hoffnungsvoll: So freuen sich alle Aktiven auf die im September beginnende Vorbereitung auf die neue Faschingssession, eine gemeinsame Radtour ist in Vorbereitung und auch ein Termin für die Weihnachtsfeier steht bereits fest. „Eine Garantie auf ein baldiges wieder auflebendes Vereinsleben gibt es natürlich nicht, aber die ersten beiden Übungsabende machen Lust auf mehr. Drücken wir uns gemeinsam die Daumen!“, so der erste Vorsitzende Klaus Meyer nach Ende der Veranstaltung.