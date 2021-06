Ganderkesee. Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Grüppenbührener Landstraße in Bookholzberg schweben zwei Personen in Lebensgefahr. Die Vollsperrung der B212 wurde gegen 13 Uhr wieder aufgehoben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grüppenbührener Landstraße in Bookholzberg (B212) sind am Dienstagmorgen zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, geriet ein 25-jähriger Ganderkeseer um etwa 9 Uhr in Höhe des Ortsteils Bissen auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen eines 61-jährigen Mannes aus Berne zusammen. Die Gründe sind bislang ungeklärt. Der 25-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Feuerwehrkräften befreit werden.

Video: B212 bei Bookholzberg: Opel und Audi prallen frontal ineinander

Rettungshubschrauber im Einsatz

Anschließend wurde der 61-Jährige mit einem Rettungshubschrauber und der 25-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die B212 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma bis etwa 13 Uhr voll gesperrt werden.