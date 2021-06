B212 nach schwerem Verkehrsunfall in Ganderkesee voll gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die B212 voll gesperrt werden.

Ganderkesee. Bei einem Verkehrsunfall auf der Grüppenbührener Straße in Bookholzberg ist eine Person in ihrem Auto eingeklemmt worden.

Auf der Grüppenbührener Straße in Bookholzberg ist es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach einem Frontalzusammenstoß ist laut Polizeiinformationen eine Person in ihrem Auto eingeklemmt worden. Der Ve