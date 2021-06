Schulleiterin Ulla Dunker verabschiedet sich in den Ruhestand

Ulla Dunker ist leidenschaftliche Lehrerin und Rektorin der Grundschule Heide. Das Singen mit den Kindern hat sie während der Pandemiezeit besonders vermisst. Für unseren Bericht entstand ein gestelltes Foto mit Kindern aus einer Kohorte.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Seit 26 Jahren ist Ulla Dunker an der Grundschule Heide tätig, seit 2003 ist sie deren Leiterin. Zum 31. Juli geht die leidenschaftliche Lehrerin in den Ruhestand.

Schon während ihrer eigenen Grundschulzeit hat Ulla Dunker gemerkt, dass Lernen und Angst nicht zusammenpassen. Gemeinsam mit ihrem Kollegium konnte sie in den vergangenen 26 Jahren an der Grundschule Heide einige Konzepte umsetzen und so e