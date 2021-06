Ganderkeseer Ex-Paar streitet sich gleich an mehreren Gerichten

Mehrere Gerichte entscheiden über den Streit zwischen zwei Eltern aus Ganderkesee.

Matthias Hiekel/dpa

Delmenhorst. Ein Ex-Paar aus Ganderkesee beharkt sich inzwischen massiv vor Gericht. Im Kern geht es beim Streit aber um die Umgangsregelung mit den Kindern.

Geht es um die Kinder, prozessieren getrennte Eltern schon mal auf allen denkbaren Ebenen, und manchmal ist sogar das Strafgericht an der Auseinandersetzung eines früheren Paares beteiligt – so wie zurzeit das Amtsgericht Delmenhorst in ein