In Ganderkesee segnete Pastorin Irene Schlawin Mirja von Deetzen, Zoe Büchner, Merle Wagner und Sven Benicke (von links) ein.

Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. In Ganderkesee, Schönemoor und Bookholzberg feierten Jugendliche am Wochenende ihre Konfirmationen. Die einen grillten anschließend im Garten, andere konnten dank der Corona-Lockerungen mit der Verwandtschaft Essen gehen.

"Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt", heißt es in dem Lied, das Clara Marquardt in der St. Cyprian und Corneliuskirche singt. Ein viel passenderes Stück als "Auf uns" von Andreas Bourani lässt sich für eine