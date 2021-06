Radfahrer in Ahlhorn bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Ahlhorn, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ahlhorn. Auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn ist es am Freitag gegen 21.30 Uhr im Bereich des dortigen Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall, gekommen, in dessen Folge ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 22-Jähriger aus Ahlhorn befuhr laut Polizei mit seinem VW Polo den Kreisverkehr und verließ diesen an der Wildeshauser Straße. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-jährigen Radfahrer aus Garthe, der die Fahrbahn am kombinierten Fußgä