Ganderkesee. Als „Zeichen der Wertschätzung“ sollen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee finanzielle Zuwendungen der Gemeinde erhalten. Reich werden würden sie mit den Einsatzpauschalen nicht.

Mit dem Thema „Förderung der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ganderkesee“ hat sich der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen bei seiner jüngsten Sitzung befasst.

Bei einer Erörterung mit der Arbeitsgruppe Feuerwehr mit dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter sei deutlich geworden, dass die Förderung der Atemschutzgeräteträger als besonders dringlich erscheine. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Keine Altersvorsorge für Feuerwehrmitglieder

„Mehrheitlich befürwortet wird, dass die Atemschutzgeräteträger eine monatliche Pauschale, auch als Kostenbeitrag für die Teilnahme an einem Fitnessprogramm, und die aktiven Mitglieder der Einsatzabteilungen für jede Teilnahme an einem Einsatz und an (angeordneten) Übungsdiensten eine (niedrigere) Pauschale erhalten sollten“, heißt es weiter.

Eher kritisch gesehen werde der Vorschlag zum Abschluss eines Rahmenvertrages zur Altersvorsorge – gegebenenfalls in Form eines sogenannten Kombinationsmodells mit privater Zuzahlung – auf Gemeindeebene. „Die Organisation einer solchen Altersvorsorge für Feuerwehrmitglieder sollte besser auf Landesebene diskutiert und gegebenenfalls initiiert werden“, lässt die Verwaltung wissen.

Drei Euro Einsatzpauschale

Der gemeinsam mit der Feuerwehr erarbeitete Vorschlag sieht nun eine monatliche Pauschale in Höhe von 15 Euro für Atemschutzgeräteträger vor. Und die aktiven Mitglieder der Einsatzabteilungen sollen für jede Teilnahme an einem Einsatz und an einem Übungsdienst pauschal drei Euro erhalten.

Für die Einsatzpauschalen wäre eine jährliche Auszahlung vorgesehen. „An die Atemschutzgeräteträger sollte die monatliche Pauschale auch gezahlt werden, wenn sie nicht an einem (kommerziellen) Fitnessprogramm teilnehmen“, so die Gemeindeverwaltung.

Kosten in Höhe von etwa 67.500 Euro

Bis zu etwa 67.500 Euro im Jahr würde die Gemeinde die Förderung voraussichtlich kosten, rechnet die Verwaltung auf Basis der für das Jahr 2019 ermittelten Einsätze und Übungsdienste der Aktiven vor: 12.165 Euro für geleistete Einsätze, 35.967 Euro für geleistete Übungsdienste und 19.260 Euro für Atemschutzgeräteträger.

Ausschussmitglied Ralf Wessel (CDU) lobte den Verwaltungsvorschlag: Zwar würden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ein Ehrenamt ausüben, mit den Einsatzpauschalen könnte die Gemeinde sie nun aber direkt fördern und ihnen so ein Zeichen der Wertschätzung geben. „Das ist wichtig, um die Zukunfts- und Einsatzfähigkeit der Wehren zu gewährleisten“, betonte Wessel.

Vor überbordender Bürokratie bei der Verwaltung von Kleinbeträgen warnte FDP-Ratsherr Jürgen Struthoff. Ihm seien die Pauschalen zu niedrig: „Wegen drei Euro geht niemand zur Feuerwehr“, kritisierte er. Für die – aus seiner Sicht dringend benötigte – Gewinnung von Neumitgliedern seien zündendere Ideen gefragt. Dennoch bezeichnete er die vorgeschlagenen Einsatzpauschalen zumindest als „guten Einstieg“.



So sprach sich der Wirtschaftsausschuss auch einstimmig dafür aus, die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ganderkesee um die Pauschalen zu ergänzen. Ob die Feuerwehrleute sich tatsächlich über die geplanten finanziellen Zuwendungen der Gemeinde freuen dürfen, eruiert im nächsten Beratungsgang der Verwaltungsausschuss am kommenden Mittwoch.