Haben 150 Euro Belohnung ausgesetzt: Susanne und Torsten Harbers vermissen unter anderem Pflanzpokale und Holzkisten, wie sie auch auf dem Foto zu sehen sind.

Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. Wer am Blumengeschäft Deko Art vorbei geht oder fährt, sieht von Außen ziemlich gut, was es dort alles zu kaufen gibt. Was einladend wirken und Kunden anlocken soll, wurde den Betreibern nun offensichtlich zum Verhängnis.

Weiße Holzkisten, bepflanzt mit Sommerblumen, dekorative Steckstäbe mit rostiger Patina, und natürlich jede Menge Töpfe, Vasen und Schalen. Wer auf der Terrasse des Bookholzberger Blumengeschäfts Deko Art steht, hat eine Menge zu bestaunen.