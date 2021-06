Startet das Orpheus-Projekt: Kreiskantor Thorsten Ahlrichs.

Lukas Klose

Ganderkesee. Kreiskantor Thorsten Ahlrichs spielt an der Arp-Schnitger-Orgel in Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee sämtliche Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck.

Es ist soweit: Am Samstagabend, 26. Juni, 19.30 Uhr, beginnt das Orpheus Projekt. Kreiskantor Thorsten Ahlrichs hat insgesamt acht Konzerte geplant, in denen er an der Arp Schnitger Orgel in Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee s