Eindringling im rosa Einteiler überrascht Hausbewohner in Wildeshausen

Ein Mann ist in seinem Haus in Wildeshausen von einem Eindringling überrascht worden.

imago images / Fotostand / K. Schmitt

Wildeshausen. Wie die Polizei erst an diesem Donnerstag mitteilte, ist es bereits am vergangenen Samstag zu einem Hausfriedensbruch in Wildeshausen gekommen.

Als der 48-jähriger Bewohner eines Hauses an der Sonnenstraße gegen 3.40 Uhr aufwachte, musste er laut Bericht der Polizei feststellen, dass sich in seiner Wohnung ein ihm fremder Mann aufhielt. Der Eindringling war mit einem rosafarbenen E