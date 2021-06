Punkte sammeln: Die CDU-Fraktion (am Brett: Ralf Wessel) spielte am Montag in Anja Köhlers Waldschänke Jakkolo.

Ole Rosenbohm

Steinkimmen. Auch wenn Feiern noch nicht gebucht werden, habe die „Waldschänke“ wieder gut zu tun, sagt Anja Köhler. Am Montag spielte die CDU-Fraktion bei ihr Jakkolo. Doch es gibt auch noch Sorgen.

Schnitzel in der Pfanne, Spargel im Kochtopf, Bier gezapft wird auch: Die Gastronomie darf wieder arbeiten, auch in der Waldschänke in Steinkimmen, wo Wirtin Anja Köhler konstatiert: „Eigentlich fühlt es sich schon fast wie früher an.“ Aber