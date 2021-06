Brand in einer Wildeshauser Shisha-Bar

Die Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern.

Daniel Engels

Wildeshausen. Mitten während des Deutschlandspiels am Samstag ist bei der Feuerwehr Wildeshausen der Alarm losgegangen: In einer Shisha-Bar war ein Feuer ausgebrochen.

Zu einem Brandeinsatz in die Wildeshauser Innenstadt ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Samstag während der zweiten Halbzeit des Fußball-EM-Spiels Portugal gegen Deutschland alarmiert worden.Laut Einsatzbericht war in einer Shish