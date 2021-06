Begannen das Konzert zu zweit: Žilvinas Brazauskas (Klarinette) und Asen Tanchev (Klavier) bilden zusammen mit Maria Wehrmeyer (Violine) das Ensemble Ambra.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. „Zwischen Westen und Osten“ fanden sich am Samstagabend die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem ersten Rathauskonzert in Ganderkesee wieder. Das Ensemble Ambra spielte mit klassischer Musik im Lichthof auf.

„Wie schön, dass endlich wieder Live-Konzerte möglich sind.“ Mit diesen Worten eröffnete Stefan Lindemann am Samstag das erste Rathauskonzert in Ganderkesee in diesem Jahr. Der Vorsitzende des ausrichtenden Rathauskonzerte-Vereins