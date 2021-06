Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Symbolfoto: Patrick Niemeier

Harpstedt. Ein 57-Jähriger ist bei einem Unfall in Winkelsett am Samstag tödlich verletzt worden. Er war mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagmittag auf der Dorfstraße in der Samtgemeinde Harpstedt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Delmenhorst in Winkelsett aus bislang ungeklärter Ursache in einer