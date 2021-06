Ganderkeseer Schulausschuss will Nachhilfeprogramme nach den Ferien

Kostenlose Nachhilfeangebote sollen entstandene Lerndefizite von Ganderkeseer Schülern ausgleichen. (Symbolbild)

imago images/Science Photo Library

Ganderkesee. Der Ganderkeseer Schulausschuss hat sich am Mittwochabend einstimmig dafür ausgesprochen, Fördermaßnahmen für Schüler zu veranlassen, die aufgrund von Corona drohen den Anschluss zu verlieren.

Szenario A, B, C – und das im ständigen Wechsel. Ganderkeseer Schüler haben in den vergangenen Monaten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen gelernt. Lerndefizite sind die Folge. Wie diese ausgeglichen werden sollen, war am Mittwochabend