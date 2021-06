Hohes Gras am Straßenrand: Ganderkeseer Kommunalservice im Mäh-Einsatz

Hohes Gras am Straßenrand - der Kommunalservice ist laut Gemeindesprecher ab sofort wieder in der Gemeinde Ganderkesee unterwegs. (Symbolfoto)

imago images/blickwinkel

Ganderkesee. Ungepflegtes Ganderkesee? So haben einige Bürger darüber diskutiert, weil das Gras vielerorts am Straßenrand so hoch ist. Das soll sich jetzt ändern.

Lange Zeit sind Gras und Kräuter am Straßenrand und an Gräben in der Gemeinde Ganderkesee nicht gemäht worden. Doch jetzt ist der Kommunalservice Nordwest wieder im Mäheinsatz. Das hat Gemeindesprecher Hauke Gruhn auf Anfrage dieser Zeitung