Garms Baustoffhandel in Schierbrok weiter auf Expansionskurs

Bürgermeisterkandidat Ralf Wessel zu Besuch bei Garms Baustoffhandel. (v.l.) Wilfried Samtleben, Ralf Wessel, Wieland Garms, Nadja Lampe, Hillard Bley, Günter Westermann

Martina Brünjes

Ganderkesee. In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Betrieb Garms Baustoffhandel in Schierbrok stetig weiterentwickelt. CDU-Bürgermeisterkandidat Wessel informierte sich über die nächsten Baupläne.

Der Betrieb Garms Baustoffhandel in Schierbrok ist in den vergangenen 25 Jahren stetig gewachsen. Immer wieder wurden neue Hallen gebaut. Am Donnerstag informierte Geschäftsführer Wieland Garms CDU-Bürgermeisterkandidat Ralf