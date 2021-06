In Ganderkesee können bedürftige Familien einen Zuschuss für Schulranzen bekommen. (Symbolfoto)

Ursula Holtgrewe

Ganderkesee. Wie in den vergangenen Jahren kann auch in diesem Jahr bei der Gemeinde Ganderkesee für neue Erstklässler ein Tornistergeld beantragt werden.

Die Gemeinde Ganderkesee gewährt bedürftigen Familien, deren Kinder in Ganderkesee wohnhaft sind und nach den Sommerferien eingeschult werden, auch in diesem Jahr einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 100 Euro zur Einschulung. Das te