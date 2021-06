Gabriela Rücker (links) stellte ihren Bookholzberger Betrieb vor, die FDP-Delegation mit (von links) Hans-Jürgen Hespe, Marion Daniel, Marion Vosteen und dem Bundestagsabgeordneten Christian Dürr sowie Bürgermeisterkandidat Henry Peukert hörten zu.

Thomas Deeken

Bookholzberg. Bürgermeisterkandidat Peukert war zu Besuch bei Raumgestaltung & Wohnen Rücker in Bookholzberg. Negative Auswirkungen wegen Corona gebe es nicht.

Dass es auch Unternehmen in der Region gibt, bei denen es bislang keine negativen Auswirkungen wegen Corona gegeben hat, hat der parteilose Bürgermeisterkandidat Henry Peukert am Mittwoch in Bookholzberg erfahren. „Wir haben Corona nicht wi