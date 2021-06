Ganderkesee/Falkenburg. Die Feuerwehr Falkenburg will sich vergrößern. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Grundstück dafür zu kaufen. Beraten wird am Donnerstag im Ausschuss.

Die Gemeinde Ganderkesee hat offenbar ein Grundstück für den geplanten Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Falkenburg gefunden. Dabei geht es nach Verwaltungsangaben um eine rund 5600 Quadratmeter große Fläche nördlich der Hauptstraße, nicht weit entfernt vom bisherigen Standort. Über dieses Thema wollen die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung in ihrer Sitzung am Donnerstag, 17. Juni, beraten.

Bisheriger Standort begrenzt

Für den Neubau eines neuen Gebäudes der Ortsfeuerwehr Falkenburg wird ein neues Grundstück benötigt. Der Grund: Am jetzigen Standort am Alten Postweg 11 ist eine Umsetzung des Projekts nicht möglich, weil dieser Bereich auf der einen Seite durch Wohnbebauung und auf der anderen Seite durch die Grundschule begrenzt wird.

Fläche am Ortseingang

Nach längerer Suche bestehe jetzt die Möglichkeit, eine große Fläche beim Ortseingang zu kaufen. Der Standort nördlich der Hauptstraße, der an den Siedlungsrand der Straße Im Felde angrenzt, eigne sich aufgrund der direkten und zentralen Lage zur Ortsmitte sehr gut für die Zwecke der Feuerwehr, da im Alarmfall eine schnelle Erreichbarkeit der verschiedenen Örtlichkeiten gegeben sei, argumentiert die Verwaltung. Und was noch wichtiger sei: Der Umfang der Fläche biete der Falkenburger Wehr neue Möglichkeiten, um den Standort zu vergrößern.

Auch Neubaugebiet möglich

Positiver Effekt nebenbei: Es gebe zusätzlich die Möglichkeit, zwischen dem neu vorgesehenen Feuerwehrgelände und dem bereits bestehenden Wohngebiet an der Straße Im Felde fünf weitere Baugrundstücke zum Wohnen zu schaffen, um den Siedlungsrand abzuschließen.

Große Nachfrage nach Grundstücken

Die Nachfrage nach Wohngrundstücken in Falkenburg besteht laut Verwaltung schon seit einiger Zeit. Bisher habe es es allerdings nicht genügend Flächen gegeben. An der Ortstraße gibt es zwar ein relativ neues Baugebiet, das auch noch erweitert werden soll. Aber auch in dem zusätzlich geplanten Bereich sind nach bisherigen Angaben des Vermarkters alle Grundstücke zumindest schon mal reserviert. Jetzt könnte sich die Möglichkeit bieten, beim neuen Feuerwehrhaus „in maßvollem Rahmen Baugrundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften zu schaffen“, heißt es seitens der Verwaltung.

Um das Projekt realisieren zu können, muss die Politik ihre Zustimmung geben, den Flächennutzungsplan für den vorgesehenen Bereich zu ändern. Außerdem müssen die Verfahren in Gang gebracht werden, um den Bebauungsplan Nummer 266 – Falkenburg, nördlich Hauptstraße – aufzustellen.

Die Ausschusssitzung wird in Form einer Videokonferenz stattfinden. Interessierte können die Diskussionen im Rathaus mitverfolgen. Außerdem ist eine Online-Teilnahme möglich. Eine Anmeldung ist unter www.gemeindeganderkesee.de (Zoom, Ausschusssitzungen) erforderlich.