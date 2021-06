Neues Mehrfamilienhaus nach Abriss in Falkenburger Dorfmitte geplant

An der Hauptstraße in Falkenburg soll ein altes Gebäude durch ein neues Mehrfamilienhaus ersetzt werden.

Thomas Deeken

Ganderkesee. Erst ein altes Gebäude abreißen und dann ein Mehrfamilienhaus neu bauen - über diesen Plan für Falkenburg berät der Ganderkeseer Ausschuss am Donnerstag.

Im Ganderkeseer Ausschuss für Gemeindeentwicklung soll am Donnerstag, 17. Juni, voraussichtlich die nächste Weiche für ein neues Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße/Ecke Lohfelde in Falkenburg gestellt werden. Die Ausschussmitglieder kommen