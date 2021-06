Trostloser Spielplatz beim TSV Hengsterholz-Havekost: Hier soll sich demnächst einiges ändern.

Melanie Hohmann

Ganderkesee/Hoyerswege. Der Spielplatz beim Vereinsheim des TSV Hengsterholz-Havekost hat an Attraktivität verloren. Im Ausschuss sollen Änderungspläne präsentiert werden.

Die Verwaltung der Gemeinde Ganderkesee will das Angebot auf dem Spielplatz am Vereinsheim des TSV Hengsterholz-Havekost in Abstimmung mit dem Vereinsvorstand bedarfsgerecht ergänzen. Dieser Vorschlag soll am Mittwoch, 16. Juni, ab 18 Uhr i