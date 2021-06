Raub in Bank in Sandkrug: Tasche mit Geschäftseinnahmen entrissen

Zeugen haben den Täter auf der Flucht beobachtet, doch seine Spur hat sich verloren. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Sandkrug. Ein Räuber hat am Sonntag in einer Bankfiliale in Sandkrug eine Geldtasche mit Geschäftseinnahmen erbeutet, die eine Frau dort einzahlen wollte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Raub am Sonntag gegen 14.20 Uhr in einer Bankfiliale an der Ladestraße im Hatter Ortsteil Sandkrug ereignet. Eine 26-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg wollte Geschäftseinnahmen in der Bankfiliale ein