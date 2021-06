Beim Foodsharing pflücken Freiwillige in Ganderkesee fremde Kirschen

Beim Foodsharing werden Lebensmittel geteilt, die sonst nicht verbraucht oder weggeschmissen würden. (Symbolfoto)

imago images / Meike Engels

Ganderkesee. Sie retten Lebensmittel vor dem Müll und ernten, was andere nicht verwerten: Die Aktiven der Foodsharing-Gruppe sind stetig in Ganderkesee und Delmenhorst unterwegs. Gerade haben sie Kirschen in Bookholzberg gepflückt.

Bei der Ernte ist Zeit ein Faktor, ein paar Tage zu spät und der Kirschbaum trägt nur noch fünf Kilo brauchbare Früchte. So haben es die Freiwilligen der Foodsharing-Gruppe Ganderkesee und Delmenhorst am Wochenende beim Ernteeinsatz in Book