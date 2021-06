Zwei Leichtverletzte und 17.000 Euro Schaden hatte ein Unfall in Großenkneten zur Folge. (Symbolfoto)

dpa/Patrick Seeger

Großenkneten. Ein achtjähriges Kind und eine weitere Person haben sich bei einem Unfall in Großenkneten am Samstagnachmittag leicht verletzt. Bei der Kollision eines Autos mit Schildern und einer Bahnschranke entstanden 17.000 Euro Schaden.

Laut Polizeibericht war ein 51-jähriger Großenkneter gegen 13.50 Uhr am Samstag auf der Straße "Zum Breitenstrohe" in Großenkneten in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Auto überfährt mehrere VerkehrsschilderDer Wagen kolli