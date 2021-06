Entenküken gerettet: Die Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor hat das Tier aus der Kanalisation gerettet.

Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor

Hoykenkamp. Ausflug in die Kanalisation mit glücklichem Ende: Ein in einen Gulli gestürztes Entenküken hat die Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor am Sonntagmorgen in Hoykenkamp gerettet.

Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor "Ente gut, alles gut": Die Feuerwehrleute brachten das Küken zur Entenfamilie im nahen Gartenteich zurück. Laut Ortsbrandmeister Norbert Twisterling war die Feuer