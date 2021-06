Gruppenbild mit Requisiten: Für alle Absolventen der 10. Hauptschulklasse hat sich eine Perspektive ergeben - im Handel, Handwerk oder in der Pflege. Schulleiter Rainer Müller sowie die Klassenlehrer Maria Hackmann-Reuter und Arne Osolin (hinten, von rechts) freuen sich über die Leistungen der Jugendlichen.

Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. Der Weg zum Traumjob ist nicht immer einfach - das haben auch die Absolventen der 10. Klasse an der Ganderkeseer Förderschule festgestellt. Aber: Dieser Hauptschulabschluss ermöglicht ihnen eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt.

Melissa Uguz weiß genau, was sie eigentlich will: Tierpflegerin werden. Aber Zoos sind in Ganderkesee und Umgebung bekanntlich ein knappes Gut, deswegen musste sich die Schülerin der Förderschule am Habbrügger Weg etwas anderes üb