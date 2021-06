Laster kracht auf A1 bei Harpstedt in stehenden Opel – Keine Verletzten

Bei dem Unfall auf der A1 bei Harpstedt waren drei Fahrzeuge beteiligt, unter anderem dieser Opel.

Nonstopnews

Delmenhorst. Drei Fahrzeige sind am Donnerstagabend auf der A1 bei Harpstedt in einen Unfall verwickelt worden. Dabei krachte auch ein Laster in ein stehendes Auto.

Jede Menge Glück hatten am späten Donnerstagabend drei Fahrzeugführer auf der A1 bei Harpstedt. Gegen 22.15 Uhr wurden zwei Autos und ein Lastwagen in einen Unfall verwickelt. Dabei krachte auf der Autobahn auch ein Lastwagen in einen Opel.