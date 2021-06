Schwerer Unfall: A1 bei Vechta wohl bis in den Abend voll gesperrt

Auf der A1 bei Vechta hat es einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

NWM-TV

Ahlhorn/ Vechta. Nach einem schweren Unfall auf der A1 bei Vechta müssen sich Autofahrer am Mittwoch auf eine stundenlange Sperrung einstellen. Ein Transporterfahrer war in ein Stauende gefahren.

Pendler aufgepasst: Nach einem schweren Unfall ist die A1 nahe Vechta in Höhe des Parkplatzes Bakumer Wiesen aktuell voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Richtung Osnabrück/Münster ein T