43-jährige Radfahrerin in Prinzhöfte bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Mittwoch in Prinzhöfte.

Friso Gentsch

Prinzhöfte. Schwere Verletzungen hat eine 43 jährige Radfahrerin am Mittwoch in Prinzhöfte erlitten. Die Polizei ermittelt werden fahrlässiger Körperverletzung.

Eine 43 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch in Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau auf ihrem Rad gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg der Hauptstraße von Harpstedt kommend in Richtung Prinzhöfte